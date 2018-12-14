نصائح ضرورية لتجنب أمراض المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر

وظيفة المريء الأساسية هي نقل الطعام المهضوم جزئيًا من الفم إلى المعدة، لذلك أي مشكلة فيه تؤثر على الأعضاء الأخرى للجهاز الهضمي، بالتالي يكون من الضروري الحفاظ على صحته قدر الإمكان لتجنب الكثير من المشاكل الصحية.

المريء عبارة عن أنبوبة تصل بينالبلعوموالمعدة، وهو عُرضة لبعض الأمراض، وفقًا للدكتور عبده الشافعي، أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر، موضحًا أن من هذه الأمراض: التهابات المريء، وضيقه، والارتجاع المريئي.

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