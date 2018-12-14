هذه الأطعمة تخلصك من انتفاخ المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت آلاء نبيل تناول الأطعمة غير الصحية يسبب الإصابة بانتفاخ المعدة الذي ينتج عنه الشعور بعدم الراحة، ولكن هناك بعض الاطعمة التي يساعد تناولها على التخلص من هذه المشكلة.. تعرف عليها. لمتابعة الموضوع تابع موقع "كونسلتو":

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