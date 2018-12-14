كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - سقوط عاطل بـ 50 طربة حشيش فى كمين بطريق الإسكندرية الساحلى

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على عاطل، لإتجاره في المواد المخدرة، حيث ضبط بحيازته 50 طربة لمخدر الحشيش، وذلك أثناء قيادته سيارة بطريق الإسكندرية – مطروح" الساحلي.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية، تفيد قيام المدعو" محمد.ف.م" 32 عاما، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى القبض على المتهم حال قيادته سيارة ملاكى بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلى، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 12,5 كيلو جرام.

اعترف المتهم فى التحقيقات بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.