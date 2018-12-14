كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - سيدة الميكروباص بعد تسليمها سيارة جديدة: "ولادى ناموا فى العربية من الفرحة"

قالت سائقة الميكروباص السيدة نحمده سعيد عبد الرازق، والتى التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تفقده مشروعات العاصمة الإدارية، إن أولادها كانوا على تواصل دائم معها أمس أثناء تواجدها أمس بمقر رئاسة الجمهورية لاستلام سيارة ميكروباص الجديدة.

وأضافت نحمده فى تصريح خاص لـ" البشاير " أنها عقب ذهابها إلى المنزل فى المساء بعد استلام السيارة الجديدة لم يستطيع أولادها النوم من فرحة السيارة الجديدة ، متابعة " 2 من ولادى ناموا فى العربية الجديدة من الفرحة ومعاهم واحد زميلهم ".

وأكدت السيدة نحمده سعيد أن أول حمولة للسيارة الجديدة ستكون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنها ستكون بالمجان.

وتسلمت السيدة التى التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس، خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سيارة ميكروباص مساء أمس.

وخلال جولة تفقدية، صافح الرئيس السيسى، العاملين فى مشروعات بالعاصمة الإدارية، مشيداً بجهودهم كما صافح السيدة نحمده سعيد التى تعمل سائقة ميكروباص، فى الطريق، وتحدث معها على المشاكل التى تقابلها.