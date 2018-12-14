كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى الخليفة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الخليفة ، من ضبط كلٍ من "محمود.س.ع" 35 سنة، عامل ، و"أحمد.ط.ب" 34 سنة، عامل ، و"أحمد.ص.أ" 30 سنة، عامل، و"نادر.ع.م" نجار، أثناء قيامهم بأعمال الحفر بداخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

من خلال الفحص عُثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 25 متر) وأدوات حفر تستخدم فى التنقيب على الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بداخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب على الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.