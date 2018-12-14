كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - الصحة تكشف حقيقة تفشى وباء الالتهاب السحائى بمدارس محافظة الغربية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تفشى وباء الالتهاب السحائى بمدارس محافظة الغربية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على عدم وجود تفشي لوباء الالتهاب السحائى بين طلبة المدارس بمحافظة الغربية، وأن المحافظة خالية من هذا الوباء والوضع الصحى آمن بها تماماً، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد حالة واحدة غير مثيرة للقلق في مدرسة خاصة بمدينة طنطا، وقد ثبت بالتحليل المعملي أنها ليست من النوع الوبائي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من حيث عزل الحالة لحين الشفاء التام، علماً بأن الحالة في تحسن مستمر، وتابعت الوزارة أنه تم إعطاء تلاميذ الفصل المخالطين لهذه الحالة العلاج الوقائى فور اكتشافها، بالإضافة إلى متابعة الموقف الوبائى للمرض على مستوى المحافظة على مدار الساعة.