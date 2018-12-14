كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - حبس عاطل ضبط بحوزته 24 لفافة هيروين فى المنوفية

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار محمد الهيتمى وكيل النائب العام، حبس عاطل ضبط بحوزته 24 لفافة هيروين بمدينة شبين الكوم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية من ضبط "إبراهيم.م" 35 عاما عاطل بحوزتة 24 لفافة هيروين، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.