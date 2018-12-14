كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - صور.. الداخلية تطارد تجار المخدرات بمحيط الجامعات والمدارس

وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط الجامعات بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، لحماية الطلبة وضبط الأمن بمحيط الجامعات.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية ، فقد أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية " إتجار فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 20 متهماً.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين 1,650 كيلو حشيش، و705 جرام هيروين، وكيلو من الاستروكس و15 جرام من الكوكايين، و1070 قرص مخدر مختلف الأنواع .

وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط "7,481 آلاف جنيه – 21 هاتف محمول –قطعة سلاح أبيض – 3 ميزان حساس– فرد خرطوش "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

وفي سياق متصل، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الإسكندرية في ضبط شخص أثناء قيادته سيارة بطريق الإسكندرية ـ مطروح الساحلى ، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وعلى جانب أخر، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بعددٍ من مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات أمنية ، أسفرت عن ضبط4 عاطلَين بمحافظة القليوبية فى كمين أعد لضبطهما في العبور ، أثناء إستقلالهما سيارتين وبحوزتهما "750 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، 4 هواتف محمولة".

وأسفرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط عاطلَين بمحافظة الدقهلية فى كمين أعد لضبطهما في الستامونى وبحوزتهما " كمية لنبات البانجو المخدر وزنت 12,5 كيلو جرام".

وضبطت أجهزة الأمن عاطلين بمحافظة الجيزة فى كمين أعد لضبطهما أثناء تواجدهما في الهرم وبحوزته " 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام"، وتم ضطب عاطلين بمحافظة أسيوط فى كمين أعد لضبطهما أثناء تواجدهما في أسيوط وبحوزتهما " 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش"، وضبط "أحمد.م" أثناء وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأفريقية، حيث عُثر بحوزته أثناء إنهاء الإجراءات التفتيشية اللازمة على "1024 قرص لعقار الترامادول المخدر".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة ، ومن خلال إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، والتى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.