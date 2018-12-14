كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - غدا.. قطع المياه عن ميدان هليوبوليس و3 مناطق رئيسية بسبب إصلاحات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (ميدان تريومف – ميدان هيليوبوليس ومتفرعاته – شارع الحجاز – خلف نادى النصر)، وضعفها عن منطقة الـ7 عمارات، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق 15/12/2018 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بعمل لحامات على خط المياه قطر 500 مم، ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.