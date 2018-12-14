كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - رفع 65 ألف طن مخلفات رتش وقمامة من 50 مقلبا وبؤرة بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم بعمل حصر شامل لكل مقالب القمامة وتجمعات وبؤر المخلفات الواقعة بنطاق أوسيم بالكامل للبدء فى إزالتها على الفور وفق مخطط زمنى محدد موجها بتشكيل لجنة والانتهاء من أعمال الحصر خلال أسبوع على الأكثر.

وأشار راشد ، إلى أن المحافظة أنتهت من رفع 50 مقلبا ومأوى للقمامة حتى الآن بكميات بلغت 65 ألف طن من خلال 3600 نقلة بالمعدات مؤكداً ان المحافظة مستمرة فى رفع باقى المقالب والتجمعات والتى تم رصدها وتبلغ 75 موقع .

ووجه راشد رئيس مركز ومدينة أوسيم بإزالة كل تجمعات القمامة من مقلب الصفيرة والانتهاء منها خلال يوم على الأكثر مع تمهيد الارض والتعاون مع الأهالى لزراعة المنطقة بالأشجار وتجميلها نظراً لما يسببه المقلب من أضرار صحية على المواطنين القاطنين بمحيطة.

كما وجه بتوجيه حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشارع واستغلال الساحات فى انشاء مشاتل وساحات انتظار سيارات بعائد مادى يتم استغلاله فى تطوير منظومة النظافة بالمركز.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة المفاجئة التى قام بها بمركز ومدينة أوسيم رافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، حيث استدعى المحافظ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وفرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات من أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة بشتيل البلد بمركز ومدينة أوسيم فى الحال، موجها بدعم المنطقة بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بتكرار القاء المخلفات على مسار السكه الحديد حفاظاً على سلامة المواطنين.