كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:53 مساءً - تنفيذ 5 أحكام بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بأوسيم

أجرت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت منطقة أوسيم أسفرت عن ضبط 5 أسلحة نارية و13 طلقة، وتنفيذ 190 حكما قضائيا، بينهم 5 أحكام بالسجن المؤبد. كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 أسلحة بيضاء، و18 قضية مخدرات حيازة الهيروين والحشيش واستروكس وأقراص مخدرة. وألقى رجال المباحث القبض على متهم هارب من المراقبة، و20 مسجل خطر، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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