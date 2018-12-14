ابن "سائقة الميكروباص": فخور بماما.. بس أصحابي بيتريقوا على شغلها

حلت السيدة نحمدو سعيد، سائقة الميكروباص، التي التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أثناء تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ضيفة على برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي همام مجاهد.
واصطحبت نحمدو، معها أصغر أبنائها "نور"، الذي قال إنه كان يشاهد التلفزيون ووجد والدته فجأة، ولكنه حاول الاتصال بها ولكن هاتفها كان مغلقا، "شوفت ماما وهي رايحة الشغل، وبعدين شوفتها في التلفزيون".
وأضاف نحمدو: "فرحت لما شوفتها وحاولت أكلمها كتير كان تليفونها مقفول.. فرحت لما شوفتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأني شوفته مرة لما كان ماشي في مدينة بدر".
وقال مروان، نجل السيدة نحمدو الثاني، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج: "فرحان وفخور بماما، بس أوقات صحابي بيتريقوا على شغلها، وده بيضايقني".
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