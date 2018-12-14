حسن كامي: "أقنعت 6 قساوسة بالزواج من حبيبتي.. وأبوها قالها هدبحك"

اشتهرت قصة حبه لها بشكل كبير، ورغم أنه ارتباطهما واجه عقبات كبيرة كون أنها كانت مسيحية الديانة، إلا أنه تمسك بها بشكل كبير وأصر على زواجه منها، واعتاد كامي على الحديث عن زوجته وافتقاده لها بعد وفاتها في كل لقاء تليفزيوني ظهر فيه.

وفي لقاء لحسن كامي الذي توفي، صباح اليوم، عن عمر ناهز 82 عامًا، حكى إنه مسلم وزوجته مسيحية، وأن أسرتها عارضت زواجها منه بسبب اختلاف الديانتين.

وأضاف كامي، خلال حواره مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "سي بي سي": "عيلتي كانت خارجة من عاصفة اقتصادية، ومرتبي كان 99 جنيه في الشهر، وزوجتي من عائلة صعيدية كبيرة من ملوك القطن، وخالاتها قالوا ده طمعان فيكي وهيمص دمك، لكن نجوى مقتنعتش بكلامهم، ووالدها كان لواء قوات مسلحة أيام الملك فاروق، وقالها هدبحك في الصعيد".

وتابع كامي: "سألت نجوى وقلتلها إحنا الاتنين لو اقتنعنا إن إحنا عايزين بعض هنخوض أشياء في منتهى القسوة، قالتلي أيوا مقتنعة"، واتفقا الثنائي على عمل خطة صغيرة وذهب كامي للحديث مع والدها ولكنه رفض قائلا له: "تقاليدنا ودي بنتي الوحيدة"، فرد عليه: "بنتك الجميلة بعد ما تعلمها عايز تأذيها، وأنا أعرف أسعدها".

واستكمل كامي حديثه، بأن والدة زوجته جعلته يجلس مع 6 قساوسة حتى تقنعه أنه لا يمكن الزواج من مسيحية: "والدتها عملت كعب داير، وقعدت مع كل واحد 6 ساعات، واقنعه ويرجعوا يقولوا لحماتي إني كويس وابن حلال، وودتني لأسقف في الكنيسة وكان بلجيكي، ونفس الموضوع، أقنعته بجوازي وإني بحبها ومش طمعان في حاجة، وهخليها تبقى ملكة".

واستطرد، أنه عندما تعرف على زوجته لم يكن حينها مشهورا وليس له علاقة بالمجال الفني ولكنها مستمعة جيدة، وفقا لوصفه: "وتحب جدا مشاركتي في ما أقدمه وأغنيه وهي متخصصة وناقدة".

وأعرب عن حبه لها قائلا: "هي جميلة جدا لدرجة أنها كانت تلفت الأنظار بشكل كبير، وعندما ماتت كنت بجانبها وأمسك يدها، ولولاها لما فعلت شيء في حياتي".

توفي الفنان حسن كامي في منزله، صباح اليوم، عن عمر ناهز 82 عاما، وستشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

كان الفنان الراحل بدأ حياته الفنية عام 1963 حينما عيّن في دار الأوبرا المصرية، وكانت أولى مشاركاته الفنية في بطولة العرض المسرحي "أوبرا عايدة" عام 1976، وقدم خلال تلك الفترة 720 أوبريتا بمختلف دول العالم منها إيطاليا وروسيا وأمريكا وفرنسا.

خطفته السينما بسبب وسامته، وقدم عددا تجاوز 100 فيلم أبرزها "يا مهلبية يا، وسمع هس، وكريستال، وكشف المستور، وعلاقات مشبوهة، وزكي شان"، وآخرها فيلم "قدرات غير عادية" عام 2015، وفي التليفزيون فقدم "بوابة الحلواني، وهوانم جادرن سيتي، وأميرة في عابدين، والجماعة، والعراف".

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