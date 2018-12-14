بعد عودتها بأغنية «قومي».. حقيقة إصابة ميريام فارس بـ«سرطان الدم»

احتفلت المغنية اللبنانية ميريام فارس، بعودتها للساحة الفنية بعد غيابها منذ نحو 6 أشهر، إثر إصابتها بمرض نادر تسبب في دخولها حالة صحية دقيقة منعتها من العمل وألغت إثرها عدة حفلات فنية، لتعود شائعات إصابتها بـ«سرطان الدم» للظهور مرة أخرى، الأمر الذي نفته الفنانة في بيان سابق لها.

وكتبت ميريام، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بيانا أكدت فيه أن الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت خائفة وتبكي وتنهار نفسيا، ولكنها تمكنت من الوقوف على قدميها من جديد، بسبب الإيجابية التي كانت محاطة بها، بفعل حب جماهيرها ودعمهم المستمر لها.

ووجهت الفنانة اللبنانية نصيحة لجماهيرها: "استمتعوا بحياتكم، فكل لحظة تعيشوها نعمة، وكونوا دائما على ثقة أنه على الرغم من مروركم بأسوأ لحظات في حياتكم، فإن ذلك بإرادة الله، ولصالحكم، وسيرشدكم من أجل تخطي هذه المحنة".

جاء ذلك بعد بيان سابق أصدرته ميريام، في 10 أغسطس الماضي، نفت فيه إصابتها بالسرطان، مشيرة إلى أنها «تمر بحالة صحية دقيقة وحرجة»، ولكنها نفت إصابتها بالسرطان، كما ذكرت بعد التقارير الصحفية، موضحة: «ترددت كتيرا قبل أن تتكلم، لعدم رغبتها في نشر تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها قالت إن محبتها للجمهور أجبرتها على كسر صمتها».

وكانت ميريام، ألغت عدداً من حفلاتها في شهر يوليوالماضي، بعد أن خضعت لعملية جراحية أواخر يونيو، وأكدت في بيانٍ نشرته عبر صفحاتها الرسمية، أن الأطباء طلبوا منها الراحة 6 أسابيع، وتكرر الأمر نفسه في نوفمبر 2017، بعد إجرائها عملية جراحية بساقها، ما تسبب في إلغاء نشاطاتها الفنية.

وفي ذات السياق كان برنامج MBC Trending أعلن تواصله مع إدارة أعمال الفنانة اللبنانية من خلال شقيقتها رولا فارس، التي أكدت أن شقيقتها «تعبانة كتير وتتلقى العلاج»، لكنها لم تفصح عن نوع المرض الذي أصيبت به، كما قالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن تلقي «فارس» علاجا في ألمانيا منذ أكثر من عام، بحسب مصادر لم تذكرها، بينما تم تداول أخبارا بشأن إصابتها بالسرطان، خاصة بعد أزمة مرض الفنانة إليسا، ما دفع متابعيها إلى إطلاق هاشتاج #مريام_طمنينا، كما تفاعل عدد من زملائها مدونتين عن مرضها.

وكانت الفنانة ​ميريام فارس، أطلقت أغنية وفيديو كليب باللهجة الخليجية «قومي»، بعد غياب عن الساحة الفنية دام نحو6 أشهر بسبب المرض.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان ​يوسف العماني​، توزيع ​حسام الدين​، مكس وماسترينج ​جاسم محمد​، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

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