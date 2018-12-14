بالفيديو| شاهد رد فعل فتاتين أثناء مرور "محمد صلاح" بجوارهن

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو، لتفاجئ فتاتين بمرور محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بجوارهن.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ10 ثوان، فتاتين شقراوتين يمشيان في أحد الممرات، يتفاجأن بسير "مو صلاح" بالقرب منهن وسط 4 أشخاص، حيث ظهر عليهن الدهشة والتفاجئ والفرحة، ليلقى بعدها "الفرعون المصري" السلام عليهن.

وظهر "الفرعون المصري" بإطلالة رياضية، فيما أطلت المعجبتين بأزياء شتوية قاتمة اللون.

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على مئات الآلاف من المشاهدات وتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "حسين إن البنات بتقول أنا مش مصدق نفسي يا لمبي"، و"محمد صلاح مصدر سعادة للجميع"، و"أنت فخر العرب".

يشار إلى أن محمد صلاح، احتل صدارة أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، حسب ما ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية وفقًا لمعايرها.

وتحصل محمد صلاح على 36 ألف نقطة في المركز الأول، بينما جاء «هازارد» في المركز الثاني برصيد 34 ألف نقطة، ثم جاء «سترلينج» في المركز الثالث برصيد 33 ألف، واحتل «بيتر أوباميانج» المركز الرابع برصيد 29 ألف نقطة.

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