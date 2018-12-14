بالفيديو| حسن كامي يروي موقف خيانته لزوجته: بوست رجليها

تحدث الفنان حسن كامي خلال استضافته في حلقة سابقة من برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، عن علاقته بزوجته نجوى، وقال إنها زوجته وعشيقته وحبيبته وشريكته وأخته وأم ابنه، قائلًا: "ده لما ابني ربنا افتكره في حادثة وقفت جنبي جامد أوي ومش متصور كان هيحصلي ايه لو هي مكانتش جنبي".

وأضاف أنه كتب كل ما يملكه لزوجته نجوى وابنه شريف، ووفاة ابنه هزته كثيرا: "مكنتش عارف أغني ولا أفوق، صوتي راح سنة، وهي وقفت جنبي جامد"، موضحًا أنه كان مفتون بها ولا يخلص لها لمجرد الإخلاص، قائلًا: "هي ست مختلفة جدا، وكويسة أوى".

وروى كامي موقف جمعه بزوجته، لأن كانت له "فلتات"، ما أدعى لخلاف بينه وبينها: "الأنوثة بتاعتها اتجرحت مني، كان لي شطحات منتصف العمر، وكان لي علاقة بكذا سيدة، وهي كانت النبل كله، وعيطت من تحت راسي".

وكان رد فعل الفنان حسن كامي أنه قبل قدميها، فقال: "قمت وبوست رجلها، وقلتلها خلاص مش هعمل كدة تاني، وأنا لما بقول كلمة خلاص ودي كلمة قولتها لنجوى"، مضيفًا أنه مديون لها حتى اليوم وحتى يوم وفاته.

توفي الفنان حسن كامي في منزله، صباح اليوم، عن عمر ناهز 82 عاما، وستشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

كان الفنان الراحل بدأ حياته الفنية عام 1963 حينما عيّن في دار الأوبرا المصرية، وكانت أولى مشاركاته الفنية في بطولة العرض "أوبرا عايدة" عام 1976، وقدم خلال تلك الفترة 720 أوبريتا بمختلف دول العالم منها إيطاليا وروسيا وأمريكا وفرنسا.

خطفته السينما بسبب وسامته، وقدم عددا تجاوز 100 فيلم أبرزها "يا مهلبية يا، وسمع هس، وكريستال، وكشف المستور، وعلاقات مشبوهة، وزكي شان"، وآخرها فيلم "قدرات غير عادية" عام 2015، وفي التليفزيون فقدم "بوابة الحلواني، وهوانم جادرن سيتي، وأميرة في عابدين، والجماعة، والعراف".

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