خالد الجندي: الرجل أيضا يمكن وصفه بـ"ناشز"

قال الشيخ خالد الجندي، إن المجتمع يعامل المرأة بمعايير مختلفة عن التي يعاملها للرجل، مستنكرا الذين يصفون المرأة بأنها فقط من تكون ناشزا موضحا أن الرجل أيضا يمكن وصفه بـ"ناشز".

وشدد الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" على وجوب معاملة الرجل الذي يزني مثل معاملة المرأة، واصفا الزواج العرفي الذي يحدث حاليا في المجتمع بأنه زنا، "أنا بفتي إنه يعتبر زنا، واللي يقول عليا غلطان هو حر.. متخلوش حد يضحك عليكم يا بنات مصر".

ولفت الجندي إلى أنه يجب على شيوخ الأمة مراجعة النصوص والفتاوى التي نزلت في عرف مغاير لما يحدث اليوم، "لازم نعيد الفتاوى العرفية ومراجعة النصوص".

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