كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - تعرف علي موعد حفل فرقة هارموني في بيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل موسيقي لفرقة "هارموني" وذلك مساء السبت 15 ديسمبر.

يتضمن برنامج الحفل أغاني لكبار فناني الزمن الجميل منها: لعبة الأيام اداء "نادية حمدي" ، عرباوي اداء "محمود سليمان" ، يا صلاة الزين "محمد عباس" ، امتي الزمان اداء" ياسين شريف" ، أما براوة اداء" نجوي حمدي" ، هو وهي وموشح عجباَ لغزالاَ اداء جماعي .

الحفل بقيادة المايسترو والمطرب "شريف رفعت" .

جدير بالذكر أن "هارموني" هي فرقة حديثة تقدم الوان غنائية متنوعة من التراث القديم وتضم مجموعة من المطربين والعازفين من خريجي المعهد العالي للموسيقي العربية .