كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - قوات سوريا الديمقراطية تطرد تنظيم داعش نهائيا من دير الزور
سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، فجر الجمعة، على بلدة هجين، أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: “بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي من طرد تنظيم داعش من هجين”.
وتقع بلدة هجين في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.
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