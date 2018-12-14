كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - تركيا تتراجع 11 مرتبة بمؤشر حقوق حرية الإنسان

تراجعت تركيا 11 مرتبة بمؤشر حرية الإنسان لتحتل المرتبة 107 من بين 162 دولة بحسب دراسة أجراها معهد فريزر “Fraser Institute”. وتشمل الدراسة معايير من بينها الأنظمة السياسية والتقدم الاقتصادي ومستوى الرفاهية للفرد والمجتمع. وأجريت آخر دراسة من قبل المعهد فريزر في عام 2016، احتلت خلالها تركيا المرتبة الـ96، وفي عام 2011 احتلت تركيا المرتبة الـ60.

وسجل مؤشر الحريات الفردية في تركيا 6.09 نقطة، بينما سجل مؤشر الحرية الاقتصادية 6.84 نقطة وسجل مؤشر الحريات الإنسانية 6.47 نقطة. ويبلغ المجموع الإجمالي 10 نقاط. الجدير بالذكر أنه عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة اعتقلت السلطات التركية نحو 50 ألف شخص وفصلت 130 ألف موظف بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، كما أغلقت السلطات العشرات من الصحف والمؤسسات الإعلامية.