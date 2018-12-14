كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - وزيرة الثقافة تنعى رحيل الأوبرالي العالمي حسن كامي

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة الفنان القدير ومغنى الاوبرا العالمى حسن كامى الذى غيبه الموت فجر اليوم الجمعة 14 ديسمبر عن عمر يناهز 77 عام وقالت ان الفنون الجادة فقدت احد علاماتها البارزة واشارت ان اعمال الراحل سواء فى فن الغناء الاوبرالى او الدراما تشكل جزء من كنوز الابداع المصرى بما تحمله من قيم نبيلة ومعانى سامية .

وقال رئيس الاوبرا ان الراحل تميز بدماثة الخلق والتسامح كما كان مرجعاً لفنون الاوبرا واباً روحيا لكل فنانيها واضاف ان الجنازة تشيع اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة