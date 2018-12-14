كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - "أمهات مصر" يطالبن "التعليم" بسرعة إرسال الأجزاء المخصصة للقراءة فقط بالمناهج

كتب: محمود الشريف

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الإستياء والغضب بين أولياء الأمور بسبب عدم وصول الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط بالمناهج حتي الآن في أغلب المراحل التعليمية.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك بعض الأجزاء القليلة للغاية خصصت للإطلاع والقراءة فقط في بعض المواد ببعض المراحل التعليمية، علي عكس وعود الوزارة بتخصيص أجزاء أكثر بالمنهج للإطلاع فقط.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بسرعة إرسال الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة فقط للمدارس حتي يستطيع الطلاب التركيز علي الأجزاء التي سيمتحنوا فيها، وذلك نظرا لقرب موعد إمتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "مفيش اي محذوفات بالنسبة للنظام القديم اللي وعد بها وزير التعليم مفيش حاجة وصلت غير مادة الساينس فقط، وباقي علي الامتحان أقل من شهر، فين الوعود بالتخفيف ولا هو كلام في الهوا، الكلام بتاع التخفيف والمحذوفات كان من قبل السنة ما تبدء وبعد كدة قالوا ان الكتب اتطبعت علي الطبعة القديمة وإن هيتم الحذف واحنا في الدراسة وهيوصل نشرات للمحذوفات الي الادارات، ومفيش".

وأضافت ولي أمر أخر: "لا طبعا مافيش غير إن القصه الانجليزى لأولى ثانوى للإطلاع فقط"، وتابعت أخري: "فنكوش.. ماعدا الساينس لغوا نص درس في الصف السادس الإبتدائي، كتر خيرهم".

واستكملت ولي أمر:"مفيش حاجه وصلت للمدرسه والمدرسين مخلصوش المناهج لسه كمان، والمفروض العملى الأسبوع القادم"، وقالت أخري: "لا في محذوفات ولا مناهج خلصت ولا في مراجعه، عليه العوض ومنه العوض"، كما علق عدد كبير من أولياء الأمور علي الأجزاء المخصصة للقراءة فقط، قائلين: "فنكوش".