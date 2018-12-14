كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - وزارة الإعلام السعودية تطلق شعار "الرياض عاصمة للإعلام العربي"

تطلق وزارة الإعلام السعودية يوم الاثنين المقبل الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للاحتفال بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018/ 2019 وسيتم خلال حفل إطلاق الهوية تدشين عدة مبادرات إعلامية بحضور وزراء الإعلام العرب ومسؤولي جامعة الدول العربية والصحفيين والإعلاميين العرب. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، مدير عام مركزي التواصل الحكومي والدولي السعودي عبد الله المغلوث إن الأشهر القليلة المقبلة ستتضمن تنظيم عدة أنشطة ضمن برنامج فعاليات الرياض عاصمة الإعلام العربي.

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