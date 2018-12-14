كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - صوتك مسموع تتلقى 3870 شكوى خلال أسبوعها السابع.. وشعراوي: تم حل 89% منها

كتب: محمود الشريف

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقرير الأسبوع السابع عن سير عمل مبادرة " صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأشار التقرير إلي أن محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والجيزة والدقهلية وبورسعيد والمنيا كانت من أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين الذين تواصلوا مع المبادرة حتي يوم ١٢ ديسمبر الجاري ، وأكد التقرير أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ انطلاقها وحتي الاسبوع السابع وصل ١٧٣١٩ رسالة منها ٣٨٧٠ شكوى تم حل ٨٩.٠٤ % من الشكاوي وجاري حل الباقي .

ومن جانبه طالب اللواء محمود شعراوى العاملين بالمبادرة بالديوان العام للوزارة والفرق التنفيذية بالمحافظات بسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين وبذل كل الجهود لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة الخاصة بتفعيل كافة آليات التواصل معهم والاستماع الى مشكلاتهم وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم.

وأشار الوزير الى ان الوزارة نجحت في الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة والتعامل معها على أرض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل التنفيدية بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية .

وأوضح اللواء شعراوي أن اجمالى عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة في الاسبوع السابع سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الايميل بلغت ٢٤٢٠ رسالة منها ٤٤٧ شكوى تم حل ٨٣.٢٪؜ منها ، موضحاً أن

أكثر الشكاوي خلال الأسبوع السابع كانت خاصة بالقمامة والفساد والتعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والاشغالات .

وأضاف الوزير ان عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة عبر رقم "الواتس أب " في الاسبوع السابع بلغت ٤٠٠ شكوي تم حل ٨٢ % وجارى حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات كما تبين من التقرير شكاوي القمامة بلغت ٢٥٪؜ والفساد ٦.٢٥٪؜ والتعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ٧.٧٥٪؜ ومخالفات البناء ٢٦.٧٪؜ والاشغالات ٣٣.٥٪؜ ، وقال شعراوي أن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة .

وتضمن التقرير الذى تلقاه الوزير أن البريد الإلكترونى للمبادرة تلقى ٢٠ رسالة وتم الرد عليها وتضمنت ٧ شكاوي وتم الرد علي ٥ شكاوي وجاري حل شكوتين ، كما استقبلت الصفحة الرسمية للمبادرة على " الفيس بوك " ٧٨٢ رسالة بلغ عدد الشكاوى ٤٠ شكوى وتم الرد على ٨٠٪؜ % منها ، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة (ت: 15330) ٤٠ مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة .

يذكر ان المبادرة تتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى والرد عليها في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة ، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى رقم " الواتس أب " : وهو(01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )

رقم الخط الساخن : (15330 ) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .

البريد الإلكترونى : ([email protected] )