كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - وفاة الاوبرالى العالمي حسن كامي .. والجنازة من السيدة نفيسة ظهرا

توفي الفنان المصري حسن كامي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة القاهرة، في الوقت الذي لم يتم الإعلان فيه عن سبب الوفاة.

وكانت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، أول من أعلنت خبر وفاة كامي، قائلة عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم البقاء لله في وفاة الممثل والسوبرانو الخلوق حسن كامي الله يرحمه ويحسن مثواه ويسكنه فسيح جناته”.

بدأ الفنان الراحل حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات ثم مدير محطة طيران.

وقام بغناء دور البطولة في 270 أوبريتًا عالميًا على مدى 24 عامًا في “إيطاليا، الاتحاد السوفيتي السابق، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، والدنمارك”.

وشارك كامي في عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها “سمع هس”، “زكي شان”، و”قدرات غير عادية” إلى جانب ما يفوق المئة فيلم.