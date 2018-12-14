بحجة علاجهن من الجن والمس.. سقوط مغربي يخدر ضحاياه لممارسة الرذيلة معهن

اهتزت دولة المغرب بعدما أعلنت السلطات القبض على راقٍ شرعي يمارس الجنس مع ضحاياه بعد تخديرهن بحجة علاجهم من مس الجن والسحر.

وتسربت مشاهد من مقطع فيديو إباحي للراقي الشرعي وهو يمارس الجنس مع إحدى ضحاياه، والتي خرجت في فيديو لتؤكد أنها كانت تحت تأثير المخدر بعدما سقاها الراقي الشرعي مشروبا وقرأ عليها بعض الكلمات، وأنها لم تدرك ما حدث لها بعد ذلك.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة حينما اعتدى 3 أشخاص على الراقي، عن طريق تكبيل يديه وتعنيفه بطريقة بشعة، بعدما ساوم الراقي الشرعي شقيقتهم واكتشفوا بأنه كان يستغلها بينما كانت تتوافد عليه من أجل إخراج الجن، واكتشفوا احتواء حاسوبه الشخصي على فيديوهات له مع سيدات أخريات.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن السلطات المغربية اعتقلت الراقي الشرعي وعثرت على فيديوهات إباحية، لمجموعة من النساء اللائي كن يتوافدن عليه.

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