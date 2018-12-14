وفاة الممثل المصري وفنان الأوبرا حسن كامي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت صباح اليوم الجمعة، الممثل المصري وفنان الأوبرا حسن كامي، عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

وسوف تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة في محافظة القاهرة، في حين لم يُعلن أي من أقاربه أو نقابة الممثلين حتى هذه اللحظة عن أسباب الوفاة.

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بدأ الفنان الراحل حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات ثم مدير محطة طيران، كما شارك في 270 أوبريتا عالميًا على مدى 24 عامًا في إيطاليا، والاتحاد السوفيتي السابق، وبولندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، واليابان، وكوريا والدنمارك.

وعلى صعيد الأعمال الفنّية التمثيلية، اشتهر حسن كامي بالعديد من الأدوار في السينما المصرية، أبرزها "سمع هس"، "زكي شان"، و"قدرات غير عادية"، حيث بلغ إجمالي مشاركاته في السينما والتلفزيون ما يفوق 100 فيلم ومسلسل.