جليلة تبكي على الهواء بسبب والدتها.. وتؤكد: أفعل أشياء حرام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بكت الفنانة المغربية جليلة على الهواء، خلال ظهورها كضيفة مع الإعلامية الكويتية مي العيدان أثناء حديثها عن والدتها، إذ أكدت أنها تخاف من الكبر والموت حتى لا تترك أمّها لأنها المسؤولة الوحيدة عن رعايتها.

وأضافت جليلة أن والدها توفي وكانت مقصرة معه ولم تعطه الاهتمام المطلوب، مشيرة إلى أنها المفضلة لدى والدتها لذلك يقف أشقاؤها ضدها وليست على علاقة جيدة بهم.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن والدتها تعاني من سرطان الثدي ولكنها تعافت بالوقت الحالي، وتخضع من فترة لأخرى إلى بعض الفحوصات، مُضيفة أنها تعيش في ضغوط كثيرة مؤخرًا خاصة مع كثرة الطعن فيها والحملات التي تشنها عليها فنانة مغربية أخرى على السوشال ميديا.

ولفتت إلى أن الناس تراها عاصية ولكنهم لا يعلمون ماذا بينها وبين ربها، مشيرة إلى أنها تواظب على الصلاة رغم كونها غير محجبة.

وأكدت أنها لديها الكثير من الأخطاء بحياتها وتقوم بالعديد من الأشياء الحرام منها طريقة ملابسها والسفور وعدم ارتدائها للحجاب، مضيفة: "وجودي بالسوشال ميديا حرام إن الناس تراني بملابس ضيقة أو معالم جسدي واضحة أو شعري طالع هذا حرام".

وقالت جليلة إنها ترفض ادعاء المثالية والتمثيل على الناس وتتمنى أن يهديها الله بيوم من الأيام، مشددة على أنها تحاول القيام بالعديد من الأعمال الجيدة التي يطلع عليها ربها فقط.