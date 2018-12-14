كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 صباحاً - لابورت يلوم ديشامب ويرفض خيانة فرنسا

ديشامب

ألمح إيميريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى أن عدم استدعائه لمنتخب فرنسا لا يبدو منطقيًا.

وقال لابورت، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "المدير الفني ديديه ديشامب حر في قراراته، ولكن استبعادي لا يبدو لأسباب رياضية، وإذا لم يقرر استدعائي لن أتواصل معه لاستيضاح موقفه".

وأضاف مدافع السيتي: "يجب احترام قرار المدرب، وسأعمل يوميًا بكل جدية مع فريقي لأكون جديرًا بالانضمام للمنتخب".

وبسؤاله عن إمكانية تمثيل منتخب إسبانيا، رد لابورت: "اخترت فرنسا، أنا فرنسي، ولا أحمل جنسية مزدوجة، ولن أطلب اللعب لمنتخب آخر".

وانضم لابورت (24 عاما) إلى مانشستر سيتي في يناير/كانون ثان الماضي قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني، وبات من الركائز الأساسية في خطط بيب جوارديولا هذا الموسم، إلا أنه لم يسبق له اللعب لمنتخب الديوك رغم تمثيله لفرنسا في مراحل الشباب والناشئين.