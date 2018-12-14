كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 صباحاً - اتحاد المحترفات يحمي تصنيف لاعبات التنس عقب الإنجاب

سيرينا ويليامز

ذكر تقرير إعلامي بريطاني أمس الخميس أن اتحاد لاعبات التنس المحترفات سيوفر حماية أكبر للتصنيف للاعبات الأمهات اللواتي يعدن للمشاركة في البطولات عقب الإنجاب.

وسيكون بوسع اللاعبات العائدات عقب إجازة الإنجاب أو الإصابة أن يستخدمن تصنيفهن السابق للمشاركة في 12 بطولة خلال فترة 3 سنوات.

ومع ذلك، فإنه لم يتم الموافقة على طلب سيرينا ويليامز بأن يتم تصنيف اللاعبات الأمهات العائدات للمشاركة في البطولات وفقا لتصنيفهن العالمي قبل تلك الفترة.

وعادت اللاعبة التي نالت 23 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى في فبراير/شباط الماضي، بعد أن وضعت طفلتها العام الماضي.

وتراجع تصنيف سيرينا العالمي إلى 451 ولم تكن مصنفة في بطولة فرنسا المفتوحة، ومع ذلك، كانت سيرينا المصنفة 25 في بطولة ويمبلدون هذا العام على الرغم من أنها كانت خارج أول 32 مركزا في التصنيف العالمي وقتها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن اتحاد اللاعبات المحترفات أوضح أيضا قواعده بخصوص الملابس، ليضمن أن سيرينا يمكنها ارتداء الزي الأسود الذي تسبب في شعور برنار جوديتشيلي رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس بالغضب.