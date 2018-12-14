كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 صباحاً - فوسيفيتش يقود أورلاندو ماجيك لإسقاط شيكاغو بولز

دوري كرة السلة الأمريكي

سجل نيكولا فوسيفيتش 26 نقطة ليقود فريقه أورلاندو ماجيك لإنهاء سلسلة الهزائم التي استمرت 3 مباريات بالفوز على شيكاغو بولز 97-91، مساء الخميس، في أول مباراة تجمعهما في المكسيك ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل فوسيفيتش 21 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف دي جي أوجوستين 15 نقطة لفريق أورلاندو ماجيك.

وسجل زاك لا فيني 23 نقطة لفريق شيكاغو بولز، لكن فريقه خسر للمرة العاشرة في آخر 11 مباراة، لتظل نتائجه هي الأسوأ في المجموعة الشرقية.

وبعد أن تمكن لاوري ماركانين من معادلة النتيجة 91-91 مع تبقي دقيقة و6 ثوان على نهاية المباراة، سجل فوسيفيتش نقطتين، قبل أن ينهي أوجوستين المباراة بتسجيله 4 رميات حرة في الثواني الأخيرة.

وكانت هذه المباراة هي الـ27 في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين التي تقام في المكسيك، ويلعب فريق أورلاندو مع يوتا يوم السبت.

وفي بقية المباريات، فاز هيوستن روكتس على لوس أنجلوس ليكرز 126-111 وسان أنطونيو سبيرز على لوس أنجلوس كليبرز 125-87 وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 99-89.