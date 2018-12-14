لعب وترفيه.. أفكار مختلفة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أطفالك

مع اعتدال درجات الحرارة، خاصة مع قدوم الـ"ويك إند" أو نهاية الأسبوع، هناك عدد من الأفكار يمكن للأم أن تقوم بها مع أطفالها، إليك بعضها:
- يمكن بدء اليوم باستحمام الأطفال في الطقس الدافئ.
- تجهيز المنزل وإعداده لممارسة عدد من الأنشطة التي يمنع منها الأطفال طوال الأسبوع.
- تجهيز المكعبات، وكراسات الرسم للاستمتاع باللعب والألوان.
- يمكن استغلال اليوم في نزهة خارج المنزل.
- مشاهدة أفلام الكارتون لوقت أطول من المعتاد عليه يوميا.
- تجهيز بعض الأطعمة بمساعدة الأطفال، لعمل "كيك أو بيتزا".
- قراءة الكتب أو الذهاب للنادي أو سماع الموسيقى.
- ممارسة الهوايات المفضلة لهم.
- السماح لهم باللعب على "الموبايل" أو الـ"آي باد" لمدة لا تتجاوز الساعتين طوال اليوم.
- يمكن التنسيق مع الأطفال، نهاية كل أسبوع، لممارسة الأنشطة التى يفضلونها الأسبوع المقبل، كنوع من التحفيز.
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