تعرف على أسباب اضطراب النوم أثناء الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

جميعنا يعلم أن النوم المبكر مهم جدا للصحة العامة والقدرة على العمل والتركيز، ويعد الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم من أكثر الأمور إزعاجا، والتي قد تسبب لك الأرق إلى اليوم التالي، ولكن هذا لا يعني أنك تعاني إحدى المشكلات؛ فهو أمر طبيعي جدا وجزء من الحمض النووي كما قال "جوسي كولون" مؤلف كتاب "حمية النوم".

وإليك بعض الأسباب الأساسية في استيقاظك كل ليلة، وكيفية تجنبها والابتعاد عنها، وفق ما نشره موقع "ibelievescience".

- الحاجة إلى دخول دورة المياه

التبول باستمرار ليلا يسمى "نوكتيريا"، والتي يمكن حدوثها مع الجميع لأسباب عديدة أهمها شرب الماء، وتحاول أجسادنا التخلص من الزوائد والحفاظ على التوازن الداخلي للمياه أثناء النوم، مما يفسر الاستيقاظ كثيرا للذهاب إلى دورة المياه.

ولتجنب هذه المشكلة ينصح بشرب كوب صغير من الماء مع قليل من الملح غير المعالج قبل الخلود إلى النوم بـ30 دقيقة، كما يمكن أن يكون أيضا مرض المثانة والتهاب المسالك البولية واحدا من الأسباب المباشرة، وفي هذه الحالة تتم مراجعة الطبيب المختص على الفور.

- صعوبة التنفس

يعد الشخير الثقيل أثناء النوم من أكثر المشكلات الشائعة، ويكون لعدة أسباب صحية أهمها الحساسية التي تمنعك من التنفس بشكل صحيح، مما يؤدي إلى صدور صوت الشخير الذي يوقظك من نومك، ولتجنب هذه المشكلة ينصح بارتداء سدادات أذن أثناء النوم أو استشارة الطبيب.

- الضغط والإرهاق

سواء كنت مديرا أو موظفا عاديا أو غير عامل، فإنك بالتأكيد تتعرض للعديد من الضغوط اليومية المتكررة والإجهاد والقلق، الذي يؤثر بشكل كبير على راحتك ويوقظك من نومك بشكل مستمر.

ولتجنب هذه المشكلة ينصح بالحد من الانفعالات الكثيرة قبل النوم وممارسة بعض اليوغا، كذلك تهيئة غرفة النوم لتساعدك على الاسترخاء التام كغلق الأضواء وإبعاد الهاتف مسافة كافية عن السرير.

- الحرارة

تعد درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة سببا رئيسيا للأرق والاستيقاظ المتكرر، ولذا ينصح بالنوم في درجة حرارة معتدلة تتراوح بين 60-65 فهرنهايت، كذلك يمكنك بأبسط الأشياء تجنب هذه المشكلة، كالاستحمام قبل النوم مباشرة وارتداء ملابس خفيفة أو ارتداء قلنسوة باردة للرأس.