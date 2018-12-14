كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:01 صباحاً - مصطفى بكري : في 2030 هنشوف مصر تانية

كتبت : انجي بيومي

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تابع زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية، وحجم الإنجاز ربما سبق الوقت المُحدد لهذا الإنجاز.

وأضاف "بكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس، أن العاصمة الإدارية نموذج لما يجب أن تكون عليه العاصمة، كل المرافق مقر البرلمان والحكومة والبنوك نحن أمام مشروع جديد، ستكون جاذبة للسكان والمصالح الهامة والحيوية للمواطن المصري.

وتابع: "الرئيس يتابع بشكل مستمر لهذه المشروعات ونفاجئ يومي الخميس والجمعة الرئيس موجود بشكل شخصي"، مضيفا: "في 2030 هنشوف مصر غير الحالية ما يؤكد أن الرئيس في جعبته الكثير والكثير".