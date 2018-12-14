كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:01 صباحاً - شاهد - سامح حسين يغنى لأم كلثوم

قام الفنان سامح حسين، بغناء إحدى الاغاني الشهيرة لأم كلثوم وذلك على الهواء مباشرة ، ليثير اجواء من المرح داخل الاستوديو نظرا لأداء غنائي وصفه الجمهور بـ "الهزيل".

واستضاف الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامجه " رأى عام" على فضائية "تن تى فى " اليوم الخميس فريق عمل برنامج " الدور على مين "، وطالب عبد الحميد من ضيوفه إجراء حوار مع الفنان سامح حسين، وتفاجأ حسين بطلب أحدهم الغناء ليقوم بعدها بالغناء لأم كلثوم.

الجدير بالذكر أن قناة ten عقدت مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، للإعلان عن إطلاق برنامج «الدور على مين»، الذي سيقدمه الفنان سامح حسين على شاشة القناة بداية من ١٥ ديسمبر الجاري.

وقال خلال المؤتمر، الفنان سامح حسين: «نقدم برنامج هدفه الضحك بدون توجهات سياسية أو دينية أو جنسية وبعيد تماما عن التابوهات، وتعمدنا عدم وجود الإفيهات الساخنة».