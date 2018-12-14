كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:01 صباحاً - روسيا تحكم على سفاح النساء بالسجن مدى الحياة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن أصدار محكمة حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة يوم الاثنين على شرطي سابق مسجون بالفعل لقتله 22 امرأة بعد إدانته بقتل 56 امرأة أخرى. وتراوحت أعمارهن بين 16 و40 عاما لكنه قتل رجلا واحدا كان زميلا له في الشرطة.

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