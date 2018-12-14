كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:01 صباحاً - سليمان وهدان : مصر أصبحت محط نظر دول العالم

كتبت : انجي بيومي

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يبذل مجهودا خرافيا وما قام به في العاصمة الإدارية جزء بسيط من الإنجازات.

ووجه "وهدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أمس الخميس، الشكر للرئيس السيسي و"جنود الوطن" المجهولين كالعمال الذين يقومون بدور خرافي لبناء الوطن.

وأشار وكيل المجلس إلى أن "مصر محط نظر دول العالم وفي ظروفها الحالية وتقديرات الخبراء تصنيف مصر دولة جاذبة للاستثمار ومناخ الاستثمار جاذب للغاية، والتشريعات الموجودة تساعد على ذلك وأصبحنا مقصد لكل دول العالم".