كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 06:51 صباحاً - عرض فيلم يوم الدين فى دور العرض التونسية

حصلت إحدى الشركات التونسية على حق توزيع فيلم يوم الدين فى دور العرض يوم 19 من شهر ديسمبر الجارى، بعد جولة فى عدد من المهرجانات العالمية وعلى رأسها مشاركته بمسابقة مهرجان كان السينمائى الدولى.

وحصد الفيلم مؤخرا جائزة التانيت الفضى، لأفضل فيلم روائى طويل، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية، والذى أقيم بحضور سينمائى عربى وأفريقى عريض،

وشارك فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية وحصل على جائزة أفضل فيلم عربى، قبل أن يتم عرضه ضمن قسم بانوراما السينما المصرية بمهرجان القاهرة السينمائى.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة على الطريق، عن رجل يدعى "بشاي" في منتصف العمر، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر المستعمرة وينطلق رفقة صديقه النوبي "أوباما" وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد، بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.