كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 06:51 صباحاً - محمد محمود عبدالعزيز يدشن حملة لدعم السياحة الداخلية

حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز، على مشاركة متابعيه بصور له أثناء زيارته أهرامات الجيزة على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

وكتب محمد تعليقًا على الصور: "حالة من الفخر والسعادة مش طبيعية، لما زرت الأهرامات المصرية العظيمة وأبو الهول، مصر حلوة أوي وعظيمة أوي، السواح اللي بييجوا بجد بيستمتعوا ببلدنا اكتر مننا وبيشوفوا عظمة مصر على مر العصور، واحنا مصريين وعايشين في مصر ومش بنشوف حاجة".

وتابع: "أنا قررت أزور كل حتة حلوة في مصر وهتصور زى السواح ما بيتصوروا واستمتع بكل شبر في بلدي، ولازم كلنا نعمل كده والله، منها نلمس بأيدينا عظمة بلدنا ومنها نشجع السياحة اللي كلنا عارفين أهميتها.. كما قال أبي العزيز (بلدنا حلوة يا اخواننا، حبوها).. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".