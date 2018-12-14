كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 06:51 صباحاً - نقيب الصيادلة : مصر الدولة الوحيدة في العالم التى تشهد بيع دواء على الأرصفة
كتبت : انجي بيومي
قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم تشهد بيع دواء على الأرصفة، ووصفه بـ"مشهد مأساوي لا يحدث في أي دولة بالعالم".
وأضاف "عبيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن الحكومة ستسعى لزيادة 130 صنف دواء للشركات المملوكة للدولة، موجها حديثه للدولة: "بصوا للمواطن الغلبان غير قادر على الشراء".
وأشار إلى أن "السعودية قررت رفض استيراد الدواء المصري حال مخالفته أي شرط من شروط إدارة التفتيش الصيدلي التابع للمملكة"، متابعا: "وحال أي مخالفة المصنع هياخد رفض ومعناه رفض الاستيراد تماما".
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