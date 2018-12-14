كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 06:51 صباحاً - رواية هشام مبارك الجديدة : الخادم نكزني يا سي السيد !

هشام مبارك

احم احم !

- جرالك إيه يا أمينة بقالي اسبوع كل ما رجع البيت ألاقيه مكركب وكمان مش عاملة أكل حكايتك إيه بالظبط؟

- معلش يا سي السيد أصلي تعذر الإتصال بالخادم يا خويا!

- قصدك الخدامة يعني مش بترد عليكي؟ خلاص شوفي غيرها يا أمينة لكن ما ينفعش البيت يقعد كده!

- خدامة إيه بس يا سي السيد الله يعز مقدارك باقولك تعذر الإتصال بالخادم

- هي حصلت تدخلي البيت خادم من ورايا؟ يعني الحق عليا إللي وافقتلك علي خدامة عشان تساعدك بعد ما العضمة كبرت تقومي تدخليلي راجل غريب البيت لا يا أمينة كله إلا كده مش سي السيد أبدا إللي يدخل بيته خادم وهو علي وش الدنيا أمال لما أموت يا ولية حاتعملي إيه، حاتتجوزي وتجيبي راجل غيري ينام علي سريري؟.

- بس ما تقولش راجل يا سي السيد باقولك يا خويا لقد تعذر الإتصال بالخادم

- اللهم طولك يا روح يا ولية سيبي الزفت الموبايل ده من إيدك وكلميني عدل

- استني بس لحظة الله يخليك يا سي السيد عمالة أتحايل علي الناس يمكن حد ينكزني.

- لالالالا انتي أكيد جري لعقلك حاجة يا أمينة حد مين ده إللي عايزاه ينكزك ده يا ولية يا خرفانة نكزك عفريت

- متخليش بالك يوديك بعيد يا سي السيد وسيبني بس خمس دقايق أحاول انزل البوست علي الأكاونت وافضالك؟

- هي حصلت بوس يا أمينة؟ يا ولية ده انا بقالي عشر سنين باتحايل عليكي تديني بوسة وانتي تقوليلي عيب عليك كبرنا يا راجل اتاريكي مقضياها بوس وكمان مع كونفاوند بحاله؟

- هههههههههههه الله يحظك يا سي السيد اسمه كومباوند يا سي السيد مش كونفاوند ثانيا انا باتكلم علي الأكاونت بتاعي علي الفيس بوك بوس.

- فرحانة أوي يا أمينة وانتي مقضياها بوس علي الفيس؟

- بأموت فيك وانت بتغير عليا يا سي السيد، بوس إيه يا راجل عيب عليك باقولك بوست مش بوس

- ويطلع إيه البوست ده يا ست أمينة؟

- ده زي ما تقول كده لما تكتب أي ستاتيوز وتنشره للناس تقوم الناس ترد عليك بلايك كومنت ملصقات، وكده يعني

- والله عال يا أمينة بتتكلمي نحوي وبترطني انجليزي كمان ومش ناقص غير اجيبلك سترة صفرا وابعتك السيربون في باريس، ماهو أنا أصلي لو كنت لصقتك قلمين علي قفاكي لما عملتي الأكاونت ده مكانش ده بقي حالك يا أمينة، علي آخر الزمن سي السيد يبقي شرابة خرج في بيته.

- ما عاش إللي يخليك شرابة خرج يا سي السيد ما هو إنت يا خويا طول النهار علي القهوة مع صحابك وسايبني قلت اتسلي علي السوشيال ميديا.

- طب وبسلامتها السوشيال ميديا دي طبختلنا إيه النهاردة؟

- سامحني يا سي السيد ملحقتش أطلع حاجة من الفريزر لكن فيه شوية عدس في التلاجة حاقوم اسخنهوملك حالا.

- شكلك مش ناوية تجيبها البر يا أمينه ولا تكونش امك وحشتك وعايزة تروحي تقعديلك عندها شهر ولا شهرين.

- لا أحب علي يدك يا سي السيد بلاش تروحني عند امي!

- حاتروحي يعني حاتروحي يا أمينة

- طب اعمل حسابك انا مش حامشي من هنا إلا لو عملتلي باقة علي الموبايل!

- وأعملك باقة ليه إن شاء الله؟

- اصل امي معندهاش واي فاي يا سي السيد !