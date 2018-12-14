الدعارة.. واحدة من أقدم المهن البشرية وتمارسها الحيوانات

نشرت أبحاث عدة في مجال تجارة الجنس، وهل هي حقا أقدم مهنة في التاريخ أم لا، كان من بين الإرهاصات التي تمت في هذا الشأن البحث الذي قام به الطبيب ويليام جوزيفوس روبنسون، الطبي والاجتماعي "أقدم مهنة في العالم: البغاء" عام 1929، وكتاب جوزيف مكابي: "قصة أقدم مهنة في العالم" عام 1932، لكن معظم الأبحاث التي جرت في وقت مبكر من القرن الماضي لم يتسن لها التأكد بدليل مادي هل البغاء حقا أقدم مهنة في التاريخ أم لا، لكن ما لا يدع مجالا للشك أنها من أقدم المهن الموجودة في البشرية، ووجدت دراسات أخرى أن الحيوانات كذلك تمارس البغاء للحصول على ما ترغب فيه مقابل الجنس.

هل حقا تمتلك الحيوانات الإدارة التي تمكنها من ممارسة الدعارة أم لا؟، وهل تعي أن المتعة الجنسية يمكن أن يكون لها مقابل؟، أسئلة جاوبت عليها سلوكيات الحيوانات أنفسها، فقد لاحظت الدكتورة فيونا هنتر الباحثة في جامعة كامبريدج البريطانية، أن الأحجار هي من أثمن الأشياء لدى البطاريق في القارة القطبية الجنوبية، وتحتاج إليها لتبني أعشاشها التي تحافظ عليها باستماتة طوال الموسم.

لاحظت الباحثة أن إناث البطاريق تمارس الجنس مع الذكور، بينما تكون بعيدة عن شريكها الأصلي، وذلك إذا كانت في حاجة للصخور التي تبني بها العش، لتحصل منه على صخوره والحصى في النهاية، وأوضحت الباحثة أن لإناث البطاريق طرق أخرى لجلب الحصى بينما الحجارة هي العملة القيمة في شروط حصول الذكر على الجنس، ولاحظت فيونا أن هذا السلوك يعاد مرارا وتكرارا، لكنها قالت: "ربما تكون نسبة قليلة منها".

ووجد الباحثون أدلة كذلك على أن القرود تدخل في شكل من أشكال ممارسة البغاء فيما بينها للحصول على مبتغاها، ومنها إناث الشمبانزي التي تعيش في ساحل العاج، فهي قد تمارس الجنس مقابل الحصول على اللحوم من الذكور، وفي إحدى التجارب الأخرى تم تدريب قرود الكبوشاوات على استخدام أقراص معدنية، أو عنب، كنقود، ولم تمر فترة طويلة حتى استبدلها الذكور بممارسة الجنس مع الإناث.

فيما وجد أن طائر الطنان الأرجواني، يعيش في مناطق يسيطر على أفضلها الذكور حيث أن أجسامها أكبر وأقوى من الإناث وأوزانها أثقل، فتتخير الأراضي الحيوية التي بها أجود أنواع العشب والرحيق، وتتعرض تلك المناطق للجفاف بين المواسم المختلفة.

لذا يكون على الإناث اختيار مناطق غير حيوية، أو كبيرة جدا يصعب السيطرة عليها، فتلجأ لممارسة الجنس إذا ما احتاجت لتوسيع سيطرتها على منطقة ما، أو أخذ مناطق الذكور، وبعده يتراجع الذكر وتهيمن الأنثى على أجزاء من منطقته، ويكون ذلك غالبا في أوقات عدم التزواج، حيث لا يكون هناك سبب لممارسة الجنس بين الذكور والإناث، وذلك وفق الورقة البحثية التي نشرها دكتور علم الأحياء في جامعة سيراكيوز، لاري وولف، في عام 1975.

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