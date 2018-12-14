بعيدا عن الدورة الشهرية.. 5 استخدامات غير تقليدية للفوط الصحية

تعتاد كثير من الفتيات والسيدات على استخدام الفوط الصحية، خلال أوقات الدورة الشهرية، لكن استخدامات يومية أخرى تلجأ إليها أخريات للاستفادة منها في أمور تجهلها كثير من السيدات.

"هن" تقدم لكي بعض الاستخدامات غير التقليدية للفوط الصحية، كما ذكرها موقع "زومي" النيجيري:

- يمكنك استخدام الفوطة الصحية لجعل أحذية الكعب العالي أكثر راحة، عن طريق وضع واحدة داخل الحذاء لامتصاص العرق وتخفيف الألم الناتج عن ارتفاع الكعب.

- تتميز الفوط الصحية بقدرتها الفائقة على امتصاص البقع بسهولة، لذا يمكن استخدامها عند إزالة الأوساخ من الأسطح.

- كما تُستخدم الفوط الصحية في امتصاص العرق بمنطقة الإبطين، فبإمكانك لصقها داخل الملابس عند منطقة الإبطين للتخلص من العرق طوال اليوم.

- تعمل الفوط الصحية القطنية صغيرة الحجم كبديل عن اسفنجة المكياج عند نفاذها، ويمكنك استخدامها في وضع أحمر الخدود أو كريم الأساس.

- وبإمكانك استخدامها أيضًا عند الشعور بعدم الراحة لضيق حمالات الصدر، أو وجود عيوب داخلها، وهنا يمكنك لصقها من الداخل لتجنب حدوث بعض العلامات الجلدية أو الآلام.

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