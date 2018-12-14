مواصفات و أسرار الرجل القوس وعلاقته بالمجتمع

يُعد رجل برج القوس من شخصيات الأبراج التي تقع عليها علامة استفهام كبيرة، وينطبق على برج القوس المثل القائل "ليس كل من يهيم في الحياة يكون تائها".

ويتطلع رجل القوس دومًا إلى معرفة أناس جدد ويسعى لاكتشاف معلومات جديدة عن كل شيء، ويثيره كل ما هو جديد وغير معلوم، وفي حالة إن شعر بأنه عالق أو محاصر فسرعان ما يترك الأمر ويسير للأمام ولا ينظر خلفه أبدا.

كما يُعد رجل برج القوس من الشخصيات المرحة والمغامرة وفي الوقت ذاته لديه جانب عميق ويتضح ذلك من طريقته الفلسفية في التفكير والنقاش مع الآخرين.

ويميل رجل القوس بصورة عامة، إلى التفكير العقلاني والمنطقي ويقضي وقتا طويلا في التفكير للوصول إلى القرار المثالي. يتميز أيضا بأنه مثقف ويعشق السفر وواثق من ذاته.