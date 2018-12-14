مارغوت روبي بإطلالة ساحرة خلال افتتاح فيلمها الجديد

ركّزت أخبار الموضة على إطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز الموضة البريطانية والإطلالة المفاجئة لدوقة ساسكس ميغان ماركل، لكن في الليلة نفسها أقيم العرض الافتتاحي لفيلم "ماري ملكة أسكتلندا"، وظهرت نجمة الفيلم مارغوت روبي على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة خطفت اهتمامنا.

ارتدت الممثلة فستانا ماكسيا منقوشا بطبعة "البولكا دوت"، من توقيع "رودارتيه" في العرض الأوّلي لفيلم "ماري ملكة أسكتلندا" في بريطانيا، مزيّنا بوردة مطرزة عند الخصر، ويأتي خط العنق مقلما بقماش شفاف رقيق، فبدت إطلالتها رومانسية وحديثة.

وشهدت ساحة الموضة عودة طبعة "البولكا دوت" بثبات على مدار الموسم الماضي، إذ ارتدت كيت موس فستانا بطبعة البولكا وسترة أنيقة إلى حفلة الزفاف الملكية للأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك في أكتوبر/ تشرين الأوَّل الماضي، واختارت داكوتا جونسون فستانا أسود اللون قصيرا، جاء مُطبعًا بالبولكا دوت الأبيض للظهور على السجادة الحمراء مؤخرا، كما قدّمت علامة توب شوب فستانا بنيا منقطا بالأبيض وكان القطعة الأكثر شعبية في موسم الصيف الماضي، حيث ظلت العلامة تعيد إصداره طوال الصيف.

وأكملت روبي إطلالتها بهذا الفستان الأنيق الأنثوي باعتماد تسريحة الشعر المموج وظلال العيون الأحمر المتلألئ ووضعت بودرة الخدود والشفاه باللون الأحمر.

https://www.arablifestyle.com/28/072824-%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A