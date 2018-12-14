كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:10 صباحاً - لحظة انتشال جثث ضحايا قطار أنقرة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن انتشال رجال الإنقاذ لجثث ضحايا حادث اصطدام قطارين في أنقرة، اليوم الخميس. واسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات.

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