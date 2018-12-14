كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:10 صباحاً - "الغباري" تدريب "العقبة 4" يهدف لنقل الخبرات المصرية في مكافحة الإرهاب

كتبت : انجي بيومي

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الهدف من التدريبات المشتركة لدول التجمع والصحراء في مصر هو نقل الخبرات المصرية لهذه الدول في مكافحة الإرهاب، والتنسيق بين هذه الدول في مكافحة الهجرة الغير شرعية القادمة لمصر من الدول الأفريقية.

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن تدريب "العقبة 4" بين مصر والأردن يهدف لتأمين المياه الإقليمية في منطقة العقبة التي تقع بين مصر والأردن والسعودية.

ووصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة فى أنشطة وفعاليات التدريب المشترك المصرى الأردنى "العقبة - 4"، والذى يستمر حتى الحادى والعشرين من ديسمبر الجارى بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن خطط التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتى تساهم فى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أى تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية كافة الإجراءات لتنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجى للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول استعدادا لبدء فعاليات التدريب.

يأتى تدريب "العقبة 4" استكمالا لسلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها مصر والأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين القوت المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.