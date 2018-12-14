كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:10 صباحاً - خبير أثري : مصر أرض مباركة..والرسول جاء إليها قبل نزول الوحي
كتبت : انجي بيومي
قال الدكتور حجاجي إبراهيم، الخبير الآثري، إن مصر أرض مباركة، لافتا إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- جاء إلى مصر قبل نزول الوحي.
وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "الملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن مصر بها آثار لكل العصور، وصالحة لكل أنواع السياحة، مضيفا أن توكيل إدارة منطقة الأهرامات لشركة متخصصة أمر إيجابي، مؤكدا أن تلك الشركة ستقوم فقط بإدارة الخدمات.
وأضاف أن مصر بها متاحف مركزية، واقليمية، لافتا إلى أنه كان يتم تنظيم رحلات للطلاب للتعرف على الآثار المصرية، متمنيا أن تقوم وزارة الآثار بمسح آثري بمنطقة بير الجاهلية بجنوب البحر الأحمر وسيكتشفون مفاجأة.
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