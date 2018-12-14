كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:10 صباحاً - "الأثار" : المتحف الكبير ليس بديل للمصري بالتحرير

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور أسامة النحاس، المتحدث باسم وزارة الآثار، إنهم بدأوا في وضع مادة في الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأخرى بخصوص الملكية الفكرية للآثار المصرية.

وأشار "النحاس"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن تمثال رمسيس الثاني والذي تم نقله إلى المتحف الكبير سيكون درة الآثار الموجودة بالمتحف الكبير، موضحا أن المتحف الكبير ليس بديلا عن المتحف المصري في ميدان التحرير وسيضم عدد كبير من الآثار المصرية.

وأضاف أن المتحف المصري له مكانته، ويعد آثرا كبناء، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتمام ملحوظ بالآثار المصرية، حيث تعد الآثار المصرية أحد مقومات الأمن المصري، موضحًا أنهم قاموا بعدد من الاكتشافات الآثرية خلال الفترة الماضية.