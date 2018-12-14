تعرفي على أحدث خطوط الموضة  لأزياء الأطفال

ينمو الأطفال بسرعة وذلك يشكل مشكلة مؤرقة لدى العديد من الأمهات، فكل عام أو كل موسم تحتاج الكثيرات لشراء ملابس جديدة لأطفالهن، والجزء الذي يكون محيرًا أكثر هو اختيار قطع تواكب الموضة الرائجة.

وحتى لا تحتاري عند شراء ملابس طفلك والاهتمام بأناقته، نقدم لكِ من مجلة "بيور واو" أبرز صيحات أزياء الأولاد في 2019:

اللون المرجاني

كما تعلمين، فاللون المرجاني Coral هو لون عام 2019، وسيكون الأبرز في مختلف الصيحات، وحتى فيما يتعلق بأزياء الأولاد، لذا لا تترددي في اختيار سترة أو سويت شيرت لطفلك باللون المرجاني.

ميكي ماوس

يعد ميكي ماوس من أحب الشخصيات الكرتونية لجميع الأطفال، وفي 2019 ستصبح القطع المزينة بأشكال أو تطريزات على هيئة ميكي ماوس طاغية.

سويتر الـGRANDPA

بالإضافة إلى الجاكيت، أضيفي سويتر بتصميم الـGRANDPA إلى خزانة طفلك العام المقبل.

بنطلون الـSLIM-CUT

من بين مختلف التصميمات، سيكون ذلك التصميم الكلاسيكي للبنطلون رائجًا أكثر في 2019، فلا تترددي في اختياره.

معطف ميتاليك

لا يزال الميتاليك يحتفظ بمكانته، حتى أنه ينتقل إلى موضة أزياء الأطفال في 2019 وخاصة فيما يتعلق بالمعاطف، لذا لا تترددي في اختيار معطف ميتاليك لابنك.

أحذية اللوفر

لا تترددي في اختيار مثل ذلك التصميم لحذاء طفلك، فهو يتميز بشكله الأنيق والظريف أيضًا.

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